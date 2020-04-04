شكرا لمتابعة خبر عن الجهات الأمنية المشاركة لضبط المخالفين في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تبذل 7 جهات أمنية كل جهدها لتطبيق أمر منع التجول مكة المكرمة فضلًا عن الأحياء التي تم عزلها احترازيًا، وتعمل على ضبط المخالفين والتأكد من تنفيذ التعليمات وتسهيل حركة المركبات والخدمات المختلفة للقطاعات المستثناة.

وتتمثل الجهات الأمنية المشاركة في تطبيق منع التجول:إدارة دوريات الأمن، وإدارة مرور العاصمة المقدسة، وقوات الطوارئ الخاصة، والحرس الوطني، وشعبة الضبط الإداري، بالإضافة إلى قوات المجاهدين، وقوة الخاصة لأمن الطرق.

وتشمل الجهات المشاركة في ضبط الأمن، الدوريات الأمنية والمرور، والتي تنتشر على محيط المنطقة المركزية والطرق المؤدية لها وتم وضع نقاط أمنية محكمة لمتابعة حركة المركبات ورصد وضبط السائقين المخالفين وتطبيق الأنظمة والعقوبات بحقهم.