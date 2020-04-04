ترامب: يوجه تحذيرا للسعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على نفط السعودية، إذا تصرفت بشكل غير نزيه تجاه الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي في إحاطة إعلامية بواشنطن: "الرسوم تدر الكثير من المال على بلدنا، نحن فرضناها على الصين ودول أخرى، ودول أخرى فرضتها علينا​​".

وتابع ترامب قائلا: "هل سأفعل هذا من أجل النفط؟ نعم أستطيع، لكن هل سأفعل ذلك الآن؟ لا. أفكر بفرضها؟ لا. ولكن إذا تمت معاملتنا بطريقة غير نزيهة، فمن الواضح أن هذه أداة في ترسانتنا".

ويوم أمس الجمعة، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن انسحاب السعودية من اتفاق "أوبك+" يمثل أحد أسباب هبوط أسعار النفط، داعيا إلى خفض الإنتاج النفطي إلى مستوى 10 ملايين برميل يوميا.

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وقال بوتين، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة مع بعض أعضاء الحكومة ورؤساء الشركات الكبرى، إن "الأوضاع في أسواق الطاقة العالمية لا تزال صعبة، وأثر وباء فيروس كورونا على كل الاقتصاد العالمي تقريبا، مما يؤدي إلى هبوط حاد وتراجع للطلب من قبل المستهلكين الأساسيين لموارد الطاقة"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف بوتين مع ذلك: "يتمثل السبب الثاني لانهيار الأسعار في خروج شركائنا في السعودية من صفقة أوبك+، ورفعهم مستوى الإنتاج مع إعلان استعدادهم حتى لتقديم تنزيلات عن بيع النفط".

وأشار إلى أن روسيا على اتصال وثيق مع السعودية بشأن أسعار النفط، فيما لفت إلى اتصاله الأخير مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضيفا: "كلنا قلقون بسبب الأوضاع الحالية، ونحن جميعا مهتمون بإجراءات مشتركة ومنسقة لضمان الاستقرار طويل الأمد في الأسواق".