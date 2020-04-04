بالصور.. «هلال الباحة» ينفذ فرضية لمباشرة حالة مشتبه في إصابتها بكورونا

نفَّذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أمس الجمعة، فرضية ناجحة لمباشرة حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في محافظة المخواه بمنطقة الباحة.

وتلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر افتراضيًا، بلاغاً من مقيم لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له، وتم تواصل الدائرة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية ونقله للمنشأة الصحية، وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.

وتأتي هذه الفرضية؛ للوقوف على استعدادات هيئة الهلال الأحمر، وهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد COVID-19، ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.

ويأتي هذا، ضمن الجهود الاحترازية التي يقدمها فرع ‫الهلال الأحمر السعودي بمنطقة ‫الباحة لرفع مستوى الجاهزية والاستعداد؛ حيث نفذت الشؤون الإسعافية فرضية وهمية للتعامل مع حالة إصابة بفيروس ‫كورونا، بتواجد مدير عام الفرع خالد بن محمد الغامدي بمحافظة المخواه.