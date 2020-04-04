السعودية اليوم / ليبيا تسجل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

سجّلت ليبيا 6 حالات إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تسلم 20 عينة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتثبت التحاليل المعملية أن 6 حالات منها إيجابية، بينما الـ14 حالة الأخرى سلبية.

// انتهى //

09:02ت م

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طرابلس 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسسجّلت ليبيا 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد حالات الإصابة إلى 17 حالة.وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان اليوم أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تسلم 20 عينة للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتثبت التحاليل المعملية أن 6 حالات منها إيجابية، بينما الـ14 حالة الأخرى سلبية.// انتهى //09:02ت م0014

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