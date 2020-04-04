السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 94 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ومن بين حالات الإصابة الجديدة 48 حالة كانت في كل من العاصمة سيئول وإقليم كيونج كي.

وبلغ عدد الوفيات 177 حالة حتى الآن بزيادة قدرها 3 حالات عن اليوم السابق.

وزاد عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد تعافيهم تماما، بمقدار 304 أشخاص ليرتفع الإجمالي إلى 6325 شخصا.

// انتهى //

07:16ت م

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سيئول 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية إلى 10156 حالة بعد تسجيل 94 إصابة جديدة.وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مركز تدابير الحجر الصحي اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد بمقدار 94 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ومن بين حالات الإصابة الجديدة 48 حالة كانت في كل من العاصمة سيئول وإقليم كيونج كي.وبلغ عدد الوفيات 177 حالة حتى الآن بزيادة قدرها 3 حالات عن اليوم السابق.وزاد عدد الأشخاص الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد تعافيهم تماما، بمقدار 304 أشخاص ليرتفع الإجمالي إلى 6325 شخصا.// انتهى //07:16ت م0009

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