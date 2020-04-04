كيف تتجنب نقل فيروس كورونا لمنزلك أو سيارتك؟

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في حين أجبر انتشار فيروس كورونا في معظم بلدان العالم الناس على البقاء في منازلهم، قد يضطر البعض للخروج لشراء الحاجيات الأساسية مثل الطعام أو الأدوية، الأمر الذي يفرض عليهم أخذ الحيطة والحذر تجنبا لنقل الفيروس إلى بيوتهم.

ويتوجب على الشخص عند خروجه من منزله توخي الحذر من الأسطح التي يلامسها في الأماكن العامة، كعربات التسوق ومقابض الأبواب والرفوف، من أجل تقليل فرص التعرض للفيروس وجلبه إلى المنزل.

وغسل اليدين بالصابون لمدة تزيد عن 20 ثانية، هي الطريقة المثلى التي يجب اتباعها حال عودتك للمنزل، بحسب موقع CNET الذي ذكر 5 طرق للحفاظ على منزلك معقما وخاليا من فيروس كورونا المستجد بناء على آراء خبراء ومختصين بشؤون الصحة:

استخدام المناديل المعقمة للأسطح

فكر في الأشياء التي تلمسها عدة مرات في اليوم كمقابض الأبواب، والمغاسل، ومقابض الخزائن، وأبواب الثلاجة، وأجهزة التحكم عن بُعد، ونظرا لأن المنزل هو المكان الذي تشعر فيه بالراحة والاسترخاء، فقد لا تكون حذرا وصارما بشأن غسل يديك في مساحتك الخاصة كما هو الحال في الأماكن العامة، لكن يتوجب عليك تعقيم تلك الأماكن مرة على الأقل في اليوم للتخلص من الجراثيم والفيروسات.

وإذا كان هناك مريض في المنزل، فيتعين عليك مسح الأسطح بشكل متكرر، علما أنه بعد مسحها بالمواد المعقمة، بجب تركها في الهواء لمنح المادة المعقمة الوقت الكافي لقتل أي بكتيريا.

تعقيم قطع الأثاث بالبخاخات المطهرة

بالنسبة لقطع الأثاث التي لا يمكن استخدام المناديل المعقمة لمسحها وتطهيرها، يمكن استعمال البخاخات المطهرة على السجاد والأرائك لقتل الفيروسات والجراثيم غير المرئية.

ويمكن رش تلك المناطق بالبخاخات المعقمة وتركها لتجف قبل الجلوس أو المشي على تلك الأسطح. كما ينبغي أيضا الحرص على رش الأسطح الأخرى في المنزل، كالطاولات والأسرّة والفراش.

تنظيف الأرضيات باستخدام خليط من المبيضات

حال خروج الشخص من المنزل، يعلق في حذائه ملايين الجراثيم والفيروسات من الأماكن التي زارها، وإذا لم يتم خلع الأحذية عند الدخول إلى المنزل فإنها تقوم بنشر الفيروسات داخله.

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ويوصي مركز السيطرة على الأمراض باستخدام كوب واحد من المبيض ممزوجا بخمسة غالونات من الماء لمسح وتنظيف الأرضيات، كما يمكن مزج نصف كوب من الخل الأبيض مع غالون واحد من الماء ومسح الأرضيات ذات المسامات، كالخشب على سبيل المثال.

استخدام بيروكسيد الهيدروجين للتعقيم

تقول مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة أن نسبة 3 بالمئة من بيروكسيد الهيدروجين قادرة على تعطيل فيروس الأنف المسبب الرئيسي للزكام، وذلك خلال 8 دقائق.

وفي حال صبّ المادة مباشرة على الأسطح مثل الحوض أو المنضدة أو المراحيض، ستحتاج إلى تركها لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وهذا سيمنحها الوقت للقيام بعملها بالكامل، وبعد ذلك افرك المنطقة ثم اشطفها بالماء.

المطهرات طويلة الأجل لحماية المنزل

يتم تداول منتجات معقمة في الأسواق على أنها تقوم بحماية الأسطح لمدة 24 ساعة، ورغم من عدم إدراج تلك المنتجات في قائمة وكالة حماية البيئة الأميركية،إلا أنها فعالة بشكل كبير ضد الفيروسات بشكل عام، وإذا ما تم استخدامها بشكل يومي، فيمكن أن تساعد في منع الجراثيم والفيروسات من العيش على الأسطح في المنزل والمحافظة عليه محميا طول اليوم.

ما يتوجب عليك استخدامه لتنظيف سيارتك؟

عندما تكون في الخارج، فأنت تكون عرضة للجراثيم والفيروسات التي يمكن أن تتبعك إلى سيارتك.

ونظرا لطبيعة استخدام السيارة من قبل عدة أشخاص في العائلة الواحدة، أو حتى اعتياد أي مالك على الانتقال من مكان لآخر قبل ركوب السيارة مرة أخرى، فمن المحتمل أن ينتقل فيروس كورونا عبر الأيدي للأماكن الأكثر عرضة للاتساخ داخل السيارة.

هذه الأماكن هي ببساطة الأجزاء الأكثر استخداما داخل السيارة والتي يجب تنظيفها بمواد معقمة مثل الكلور أو تلك التي تحتوي الكحول بنسبة لا تقل عن 70 في المئة للتأكد من القضاء على الفيروسات عليها.

ويتعين عليك تعقيم مقابض أبواب السيارة والمفاتيح وعجلة القيادة وناقل الحركة والمقاعد، وأذرع تشغيل المساحات وإشارتي الانعطاف خلف المقود وجميع الأزرار والمقابض على لوحة القيادة، وحوامل الأكواب أو الهواتف بشكل يومي.

ويمكن استخدام المناديل المعقمة على معظم الأسطح، باستثناء الجلديات وشاشات اللمس، إذ يوجد في الأسواق مناديل خاصة لتنظيف المقاعد الجلدية أو الشاشات. وبالنسبة للمقاعد القماشية، فيمكن استخدام البخاخات المعقمة ورشها وتركها إلى أن تجف.

