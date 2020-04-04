اختبار لتشخيص المنجلي في الأجنة داخل الأرحام واستشاري يعلق

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كشفت دراسة أنه بات من الممكن تشخيص مرض فقر الدم المنجلي لدى الأجنة داخل رحم أمهاتهم، عبر اختبار دم بسيط، إذ يرى البروفيسور يوجين أوتنغ نتيج، استشاري طب التوليد في مستشفى غاي ومستشفى سانت توماس في لندن، أن الاختبار يمكن أن يمنح النساء المزيد من الأمان والمزيد من الخيارات، ويجنبهن خطر الإجهاض.
وقال استشاري النساء والتوليد والعقم وجراحة المناظير بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة الدكتور نبيل براشا، في تصريحات إلى “المواطن“: إن الأنيميا المنجلية تصيب 300 ألف طفل مولود كل عام، والدراسة المنشورة تمت على عدد قليل من المريضات، وعددهن 37 مريضة، ولكن هي أكبر دراسة منشورة، وتم فعليًّا التأكد من قابلية تشخيص المرض في دم النساء الحوامل ابتداء من الأسبوع الثامن في الحمل.
ولفت إلى أن التحليل حاليًّا تحت الدراسة لاستخدامه مع عدد أكبر من المرضى وهو غير متوفر للعامة،ولكنه في حالة توفره سيفتح مجال طبي كبير لفحص المرضى في بداية الحمل، مشددًا على ضرورة أن يكون تكلفته رخيصة، بحيث يمكن استخدامه لفئة واسعة من المرضى بغرض اكتشافه مبكرًا، ولكن ستظل معضلة ماذا سيمكن فعله بعد تشخيصه؟ وذلك لأن في المجتمع الإسلامي لا يمكن التدخل لهذه الأجنة أو إسقاطها شرعًا، على العكس في الغرب يمكن إسقاطها.
وتابع: أرى أن التشخيص قبل حدوث الحمل بواسطة تقنية أطفال الأنابيب وفحص الأجنة قبل نقلها بالرغم من تكلفتها العالية لكنها تظل هي الأفضل؛ لأنه يمكن معرفة المرض وتجنبه قبل حدوثه، أما التشخيص بعد حدوثه سيضعنا في مفترق الطرق لأنه لن يمكن عمل أي شيء لهذه الأجنة، ومعرفة التشخيص قد يسبب ضغط نفسي للبعض وسيمكن البعض من التهيئة للوصول إلى طفل مصاب فقط.
يشار إلى أن فقر الدم المنجلي الذي يتسبب بتشوهات في شكل خلايا الدم الحمراء ويجعلهما أقل قدرة على حمل الأكسجين، يحدث عندما يكون كلا الأبوين يحملان المورثات المسببة له.
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