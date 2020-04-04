اختبار بول يتنبأ بسرطان المثانة قبل 10 أعوام

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أكدت دراسة حديثة إمكانية اكتشاف سرطان المثانة قبل 10 أعوام من ظهور الأعراض فعليًّا، من خلال اختبار بول بسيط، حيث قالت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة علوم السرطان: إن اكتشاف الطفرات الوراثية في الجسم، يساعد على التنبؤ بالسرطان قبل سنوات من ظهور أعراضه.

وعلق استشاري المسالك البولية الدكتور رضا متبولي، في تصريحات على الدراسة وقال: إن مثل هذا الاختبار سيكون إضافة جديدة في مجال كشف الأمراض عن طريق البول؛ إذ إن التنبؤ عن سرطان المثانة عبر الطفرات الوراثية قبل حدوثه بعشرة سنوات إنجاز علمي كبير، ومن وجهة نظره يتوقع أن الاختبار الجديد يحتاج لمزيد من الدراسات حتى يصبح معممًا في دول العالم، فالدراسات التي أجريت على المرضى حاليًّا لا تكفي لتعميم الفحص.

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وأضاف أن المثانة هي عضو عضلي مجوف وقابل للتمدد، تقع في منطقة الحوض (الجزء السفلي من البطن)، ووظيفتها تجميع البول الذي تنتجه الكليتان إلى أن يصبح الشخص مستعدًّا لإخراجه، وتتم تسمية معظم أنواع السرطان بالمكان الذي تتكون فيه، ولهذا فعندما يظهر الورم في المثانة فإنه يسمى سرطان المثانة،وأغلب أنواع سرطان المثانة تبدأ بالظهور في الطبقة الداخلية، وتسوء الحالة كلما ازداد حجم الورم واجتياحه لبقية الطبقات، ومع مرور الوقت قد ينمو خارج المثانة ليصل إلى العقد اللمفاوية وأعضاء أخرى (مثل: العظام، الرئتين، والكبد، وغيرها).



وأكد أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان المثانة بتجنب التدخين، أو الإقلاع عنه إذا كان الشخص مدخنًا، والحذر عند التعامل مع المواد الكيميائية في مكان العمل، مع الحرص على تناول غذاء صحي غني بالفاكهة والخضراوات المتنوعة..، والحرص على تناول كميات كافية من السوائل (خاصة الماء).

يشار إلى أنه تم أخذ عينات بول 50 ألف شخص سليم، لفحص طفراتهم الوراثية، ومعرفة إذا كان لديهم استعداد للإصابة بسرطان المثانة، وبعد فحص العيّنات، تأكدت طفرات وراثية في عدد منهم؛ ما يدل على أنهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المثانة.

وحسب الباحثين، فإن اكتشاف السرطان في مرحلة مبكرة يساعد على البقاء على قيد الحياة 5 أعوام بنسبة 90%، ويقول العلماء: إنهم يحتاجون إلى المزيد من الأبحاث والتجارب لاعتماد الاختبار الجديد رسميًّا.

