شكرا لمتابعة خبر عن مواطن وعروسته يعلقان بالبوسنة والهرسك والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - ساراييفو (صدى):روى مواطن معاناته في قضاء شهر العسل مع عروسه، بعدما تزامن وقت سفرهما مع تعليق الرحلات الدولية من وإلى المملكة.
وكان المواطن قد احتفى بزفافه في جمهورية البوسنة والهرسك، ولم يستطع العودة إلى الوطن بعد قرار التعليق.
وأوضح أنه تواصل مع سفارة المملكة في جمهورية البوسنة والهرسك لمعرفة تطورات الأوضاع ومتى يمكنه العودة.
وأشار إلى أن السفارة قامت بنقلهما إلى فندق خمس نجوم، وتتواصل معهما يوميًا، وجار الترتيب لتجديد التأشيرة بسبب قرب انتهائها.
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