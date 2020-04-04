وفاة رجل أمن في حادث دهس والقبض على الجاني

قامت الجهات الأمنية بالقبض على سائق مركبة، يبلغ من العمر 23 عاما، قام بدهس رجلي مرور أثناء أدائهما لعملهما وواجبهما الوطني صباح أمس الجمعة، بإحدى نقاط التفتيش بغرب الرياض، وقام الجاني بالهروب من موقع الحادث، وتم ضبطه بإحدى الشقق السكنية بحي لبن.

ونتج عن الحادث وفاة رجل أمن وإصابة آخر بكسور متعددة ولا يزال يتلقى العلاج بأحد المستشفيات. وعثر أثناء تفتيش المركبة على زجاجة مسكر وحبوب مخدرة،