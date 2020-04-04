السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت



الرياض 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الطائف كذلك على منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية، وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا على مناطق شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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