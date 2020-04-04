السعودية اليوم / حاكم ولاية نيويورك الأمريكية يستخدم صلاحيات استثنائية بمصادرة أجهزة التنفس من الجهات الخاصة



واشنطن 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم، قراره باستخدام صلاحيته بأخذ أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافا، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس

وأشار حاكم الولاية كومو إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.

وجاء قرار حاكم الولاية على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، وما تزال تخلّف المزيد من الضحايا. وتعاني الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا من نقص حاد متواصل بالأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.

// انتهى //

04:43ت م

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واشنطن 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية آندرو كومو، اليوم، قراره باستخدام صلاحيته بأخذ أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافا، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.وأشار حاكم الولاية كومو إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.وجاء قرار حاكم الولاية على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، وما تزال تخلّف المزيد من الضحايا. وتعاني الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا من نقص حاد متواصل بالأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.// انتهى //04:43ت م0217

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