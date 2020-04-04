السعودية اليوم / مقتل أربعة أشخاص بهجوم إرهابي جديد شمال بوركينا فاسو



واغادوغو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

قُتل أربعة أشخاص في قرية نافو شمال بوركينا فاسو، على يد مجموعة مسلحة إرهابية.

وأفادت وكالة أنباء بوركينافاسو اليوم أن الهجوم أسفر أيضا عن وقوع عدد من المصابين.

يذكر أن الهجمات المسلحة فى بوركينا فاسو كانت قد أسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل، ونزوح أكثر من 600 ألف شخص منذ عام 2015م.

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04:37ت م

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