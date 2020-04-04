السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تسجل زيادة مستمرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد



واشنطن 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء مرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس

وسجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى السابعة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن 7,087 حالة وفاة، فيما ارتفاع عدد الإصابات إلى 275,586 حالة، ومن بين حالات الوفاة هناك 1584 حالة في نيويورك.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في العالم مليون شخص الجمعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 58 ألفا.

// انتهى //

04:27ت م

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واشنطن 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واستخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء مرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد ٧ آلاف حالة، بحسب آخر البيانات المتاحة اليوم الجمعة.وسجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى السابعة مساء بتوقيت العاصمة واشنطن 7,087 حالة وفاة، فيما ارتفاع عدد الإصابات إلى 275,586 حالة، ومن بين حالات الوفاة هناك 1584 حالة في نيويورك.وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في العالم مليون شخص الجمعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 58 ألفا.// انتهى //04:27ت م0215

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