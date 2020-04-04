

نواكشوط 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

انتشرت وحدات من الجيش الموريتاني، في ولاية الزويرات شمال شرق البلاد على الحدود مع الجزائر ومالي، وذلك لوقف التسلل غير الشرعي في هذه المنطقة، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية لوقف انتشار وباء فيروس

وأكد قائد أركان الحرس الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، على ضرورة التقيد التام بكافة الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات العليا في البلد لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن العلاج الوحيد المتاح حاليا للتعاطي مع هذا الوباء هو الوقاية منه من خلال اتباع كل الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بدقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسّخر كافة وسائلها لمحاربة هذا الفيروس عبر تعزيز طرق وآليات الوقاية منه.

// انتهى //

04:22ت م

0214



نواكشوط 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسانتشرت وحدات من الجيش الموريتاني، في ولاية الزويرات شمال شرق البلاد على الحدود مع الجزائر ومالي، وذلك لوقف التسلل غير الشرعي في هذه المنطقة، ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية لوقف انتشار وباء فيروس كورونا وأكد قائد أركان الحرس الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، على ضرورة التقيد التام بكافة الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات العليا في البلد لمكافحة فيروس كورونا.وأضاف أن العلاج الوحيد المتاح حاليا للتعاطي مع هذا الوباء هو الوقاية منه من خلال اتباع كل الإجراءات الاحترازية وتنفيذها بدقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسّخر كافة وسائلها لمحاربة هذا الفيروس عبر تعزيز طرق وآليات الوقاية منه.// انتهى //04:22ت م0214

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الموريتاني ينتشر شمال شرق البلاد في إطار مواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.