ثقافي / مجلس شباب الجوف يطلق مبادرة توعوية تفاعلية



سكاكا 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

أطلق مجلس شباب الجوف مبادرة توعوية تفاعلية عبرة منصته بتويتر، وذلك امتدادا لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة #أنا_جالس_في_بيتي التي أطلقها سموه عبر حساب إمارة منطقة الجوف .

وقال أمين مجلس الشباب بالمنطقة مهند بن بدر الهادي إن المبادرة ثقافية اجتماعية توعوية من خلال طرح أسئلة عن الوقاية من فيروس

وذكر الهادي أن المجلس يعمل على إطلاق عدد من المبادرات التفاعلية عبر منصاته الأخرى، منوها بتفاعل جميع فئات وشرائح مع تلك المبادرة، ومدى التزامهم بالتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا .

وأعرب عن شكره لمجمع زهراء الجوف الطبي لرعايته لانطلاقة المبادرة التي سيدخل فيها عدد من الرعاة الذي تواصلوا مع المجلس .

//انتهى//

04:06ت م

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سكاكا 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأطلق مجلس شباب الجوف مبادرة توعوية تفاعلية عبرة منصته بتويتر، وذلك امتدادا لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس الشباب بالمنطقة #أنا_جالس_في_بيتي التي أطلقها سموه عبر حساب إمارة منطقة الجوف .وقال أمين مجلس الشباب بالمنطقة مهند بن بدر الهادي إن المبادرة ثقافية اجتماعية توعوية من خلال طرح أسئلة عن الوقاية من فيروس كورونا ، ومدى أهمية التزام الشخص بأن يجلس في بيته، كما يتم طرح عدد من الأسئلة الثقافية عن منطقة الجوف .وذكر الهادي أن المجلس يعمل على إطلاق عدد من المبادرات التفاعلية عبر منصاته الأخرى، منوها بتفاعل جميع فئات وشرائح مع تلك المبادرة، ومدى التزامهم بالتعليمات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا .وأعرب عن شكره لمجمع زهراء الجوف الطبي لرعايته لانطلاقة المبادرة التي سيدخل فيها عدد من الرعاة الذي تواصلوا مع المجلس .//انتهى//04:06ت م0213

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