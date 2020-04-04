السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين: اللاجئون وطالبو اللجوء يواجهون تحديات صعبة في الوصول للمواد الأساسية والخدمات في ليبيا



جنيف 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

أوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن المدنيين واللاجئين وطالبي اللجوء يواجهون تحديات صعبة خاصة في الوصول للمواد الأساسية والخدمات أو إيجاد عمل في ليبيا، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وإيجارات البيوت بشكل قياسي.

ودعا المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي عقد اليوم في جنيف إلى وقف إطلاق النار فورا وفي عموم ليبيا لإتاحة الفرصة لمواجهة

وأفاد بالوش أن المفوضية تكرس الجهود لتقديم يد العون خاصة للاجئين والنازحين وطالبي اللجوء، مبينا أن المفوضية تسعى إلى رفع مستوى الوعي إزاء كوفيد - ١٩ عبر النشرات التوعوية والرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تقليل مخاطر التعرّض للمرض.

// انتهى //

04:02ت م

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جنيف 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن المدنيين واللاجئين وطالبي اللجوء يواجهون تحديات صعبة خاصة في الوصول للمواد الأساسية والخدمات أو إيجاد عمل في ليبيا، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وإيجارات البيوت بشكل قياسي.ودعا المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي عقد اليوم في جنيف إلى وقف إطلاق النار فورا وفي عموم ليبيا لإتاحة الفرصة لمواجهة كورونا ، مشيرا إلى أن القتال لا يزال مستعرا في ليبيا بعد مرور عام على اندلاع شرارة النزاع في طرابلس، وهو ما يزيد الأمر سوءا مع التهديد الجديد الذي يمثله كورونا.وأفاد بالوش أن المفوضية تكرس الجهود لتقديم يد العون خاصة للاجئين والنازحين وطالبي اللجوء، مبينا أن المفوضية تسعى إلى رفع مستوى الوعي إزاء كوفيد - ١٩ عبر النشرات التوعوية والرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف تقليل مخاطر التعرّض للمرض.// انتهى //04:02ت م0212

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