شكرا لمتابعة خبر عن مقيمون: " الحمدلله على نعمة السعودية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):بعد قرار تمديد " هوية مقيم " آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، أعرب مقيمون عن سعادتهم بهذا النبأ.
وتصدر وسم " الحمدلله على نعمة السعودية " ،موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " حيث قدم المقيمون من خلاه شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، والتوجيهات التي تراعي الجميع دون استثناء.
وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أوضحت أن تمديد " هوية مقيم " تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.
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