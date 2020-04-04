شكرا لمتابعة خبر عن مقيمون: " الحمدلله على نعمة السعودية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعد قرار تمديد " هوية مقيم " آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي، أعرب مقيمون عن سعادتهم بهذا النبأ.

وتصدر وسم " الحمدلله على نعمة السعودية " ،موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " حيث قدم المقيمون من خلاه شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، والتوجيهات التي تراعي الجميع دون استثناء.

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أوضحت أن تمديد " هوية مقيم " تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.