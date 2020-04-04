النائب العام عن الأمر الملكي بشأن رواتب القطاع الخاص: إدارة رائدة عالميًّا ليس لها نظير

قال النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية قدرها 9 مليارات ريال، يعكس إدارة رائدة عالميًّا ليس لها نظير في العالم.
وقال النائب العام، إن هذا الأمر يأتي تباعاً لحزمة أوامر وتوجيهات وإجراءات نهجتها الدولة؛ لضمان راحة ورفاهية المواطن، وامتدادًا لقوافل الخير والعطاء والبر والنماء للتخفيف من الآثار الاقتصادية والأعباء الاجتماعية من وطأة كورونا على الإنسانية جمعاء، وفي ضوء إدارة رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وقدم الشيخ المعجب جزيل الشكر ووافر العرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على إحاطة البلاد والمواطنين بأقصى درجات التحوط الصحي والاقتصادي وسط إشادة عالمية غير مسبوقة بهذه الإجراءات، نتاج منهجية رشيدة وإجراءات حصيفة، بإدارة الأزمات وفق إستراتيجيات ومهارات فائقة واحتراف متقن، واستثمار الإنسان أولًا، وسط تكاتف مؤسسي موحد.
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