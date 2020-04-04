خطوة بخطوة.. كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر «أبشر»

في ظل سعي حكومة المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتسهيل الإجراءات للمقيمين، أتاحت المديرية العامة للجوازات عبر بوابة «أبشر»، خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وكذلك الاستعلام عن مدة الإقامة.

وقررت المملكة تطبيق منع التجول واعتماد إنهاء أغلب الخدمات إلكترونيًا؛ حيث وفرت مديرية الجوازات، خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة

أولًا: الدخول إلى رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة؛ باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور، أو تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية لبوابة أبشر الإلكترونية، وتسجيل مستخدم جديد.

ثانيًا: إدخال رقم الإقامة والرمز المائي ثم الضغط على الاستعلام.

ثالثًا: بعد الدخول ستظهر نتيجة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، سواء كانت الإقامة صالحة ومدة صلاحيتها وموعد التجديد أو منتهية الصلاحية.

إلغاء تأشيرات الخروج والعودة

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وبعد تعليق رحلات الطيران الدولي، دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين، الذين شارفت تأشيرة الخروج والعودة أو الخروج النهائي الخاصة بهم على الانتهاء إلى إلغاء التأشيرة؛ حتى لا يتعرضوا لغرامات بسبب مخالفة الأنظمة.

الجوازات تتيح خدمة الرسائل والطلبات إلكترونيًا للمستفيدين من خدماتها

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنها أتاحت من خلال المنصة الإلكترونية «أبشر»، خدمة «الرسائل والطلبات» لجميع المستفيدين من خدماتها؛ حيث يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى حسابه في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

وتأتي هذه التسهيلات في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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