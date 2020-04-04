أخبار السعودية اليوم.. غرامة 100 ألف ريال والسجن لمصاب كورونا غير الملتزم وأمانة الرياض تعاقب محل الحلاقة المخالف

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية اليوم الجمعة 4 أبريل أبرز الأخبار في المملكة منها، أن النيابة العامة شددت تحذيراتها لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن غير الملتزمين منهم بالإرشادات الوقائية سوف يواجهون عقوبات صارمة ومغلظة، مؤكدة أنه يتوجب على حاملي الوباء عدم نقل الفيروس لغيرهم.

مركز (911) بمكة المكرمة يتلقى أكثر من 678 اتصالًا خلال 11 يومًا

تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة (678629) اتصالًا خلال الفترة من 28 رجب حتى الخميس 9 شعبان، ضمن مهامه في استقبال المكالمات وتحويلها إلى الجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن استفسارات المواطنين والمقيمين عبر أنظمة آلية ومتطورة..

شاهد.. أمانة الرياض تعاقب محل الحلاقة المخالف لإجراءات كورونا

أعلنت أمانة منطقة الرياض، الجمعة، أنه تم اتخاذ الإجراءات بحق محل الحلاقة المخالف وإيقاع العقوبات المشددة على مخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

النمر يكشف لـ«عاجل» حقيقة إصابة المتعافين من كورونا بالضعف الجنسي

كشف الدكتور «خالد النمر» استشاري القلب والأوعية الدموية، في تصريح خاص لـ«عاجل» حقيقة المعلومات المتداولة حول إصابة المتعافين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بالضعف الجنسي، موضحًا أصلها والسبب وراء تداولها.

«العثيمين» يثمِّن الأمر الملكي بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي بتحمل الحكومة عبر نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين.

إزالة التعديات على «الأراضي البيضاء» بمحافظة خميس مشيط

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة خميس مشيط، تجاوزات على مساحة 3500 متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع جنوب وشمال المحافظة.

«البرنامج السعودي لإعمار اليمن» يدشن مشروعين لدعم السلامة في مطار سقطرى

دشّن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشروعين جديدين في محافظة أرخبيل سقطرى؛ دعمًا لقطاعي النقل والمطارات؛ وضمن المشروعات التنموية الحيوية التي ينفذها «البرنامج» في المحافظة.

الهلال الأحمر تطلق برنامجًا تدريبيًّا لمكافحة العدوى وفيروس كورونا

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي البرنامج التدريبي لمكافحة العدوى وفيروس كورونا المستجد.

بالصور.. أمانة الشرقية تفتتح موقعًا لسوق الخضار بحي العليا بالخبر

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية، الجمعة، أولى الأسواق المؤقتة الثلاث، الخاصة ببيع الخضار والفواكه بحي العليا بمحافظة الخبر.

الأمن العام يوضح آلية الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر «أبشر»

أوضح الأمن العام، خطوات الاعتراض على مخالفات منع التجول المطبق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عبر منصة «أبشر».

بالصور.. التزام سكان الدمام والقطيف بقرار تقديم وقت منع التجوُّل

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تابعت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين في مدينة الدمام ومحافظة القطيف بقرار تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصرًا، اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

النيابة العامة: غرامة 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات لمصاب كورونا غير الملتزم بالإرشادات الوقائية

شددت النيابة العامة تحذيراتها لمصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن غير الملتزمين منهم بالإرشادات الوقائية سوف يواجهون عقوبات صارمة ومغلظة، مؤكدة أنه يتوجب على حاملي الوباء عدم نقل الفيروس لغيرهم.

«تجارة القصيم» تنفذ 1300 جولة رقابية على المنشآت التجارية

تابعت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة القصيم، خلال الفترة من 26 مارس وحتى مطلع شهر أبريل، المنشآت التجارية؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.

بالفيديو.. «هدف» يوضح تفاصيل مبادرة دعم التوظيف في القطاع الخاص بأثر رجعي

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تفاصيل مبادرة دعم التوظيف بأثر رجعي للسعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بداية من يوليو 2019.

جامعة الباحة: أكثر من 92 ألف مستخدم عبر برنامج رافد للتعليم عن بُعد

أوضحت جامعة الباحة، الجمعة، أن عدد المستخدمين الذين سجلوا ـ خلال الأسبوع الماضي ـ دخول عبر برنامج رافد ـ التعليم عن بُعد، بلغ 92254 ألف مستفيد.

بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم سلال الغذاء للمتضررين في اليمن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته للأشقاء اليمنيين؛ لمساعدتهم على مواجهة الأوضاع الصعبة .

استشاري ذكورة يكشف تأثيرات «كورونا» على الصحة الجنسية للرجال

كشف استشاري جراحة المسالك البولية والذكورة، الدكتور عمر دويدار، عن وجود دراسة صينية حديثة، أوضحت تأثير فيروس «كورونا المستجد» على الصحة الجنسية لدى الذكور.

متحدث التأمينات: معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم ما عدا منشآت بسيطة

قال المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبد الله العبد الجبار، إن معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم الملكي لموظفي القطاع الخاص، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات.

دراسة تسلط الضوء على مصداقية وتأثير مشاهير السناب شات في المملكة

سلطت دراسة حديثة شملت 2000 مستخدم، من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية، بعدة مناطق ومدن سعودية، الضوء على مصداقية وتأثير مشاهير منصة «سناب شات» في المملكة.

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