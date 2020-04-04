السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي ينصح مواطنيه بارتداء الكمامات غير الطبية بشكل طوعي



واشنطن 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر لخلية الأزمة في البيت الأبيض اليوم إن إدارته تنصح المواطنين بارتداء أغطية للوجه في الأماكن العامة وأكد أن هذا الأمر يجب أن يتم بشكل طوعي.

وأضاف الرئيس ترامب في المؤتمر أن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ستتخذ تدابير جديدة لمكافحة الفيروس المستجد وتنصح الناس باستخدام أغطية الوجه وكمامات غير طبية.

وذكر ترامب أنه بإمكان من يرغب في ذلك صنع هذه الكمامات في المنازل، مشيرا إلى أهمية استعمال الكمامات غير الطبية ليتسنى للعاملين في المجال الطبي استخدام الطبية منها، تزامنا مع نقصها الشديد.

وتأتي هذه التصريحات مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى حوالي 266 ألفا فيما تخطت الوفيات سبعة آلاف.

وتطرق الرئيس ترامب خلال المؤتمر إلى الجهود التي بذلتها إدارته في الفترة الماضية لمواجهة الفيروس المتفشي، مفيدا أن الحرس الوطني سيساعد في توصيل المساعدات للولايات التي تحتاجها وبناء مراكز للرعاية الصحية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه تم توزيع عدد من أجهزة التنفس الصناعي على عدد من الولايات منها نيويورك، التي وصل عدد الإصابات بها إلى أكثر من 100 ألف حالة، وسوف يتم إرسال المزيد منها.

وأشار إلى أن الباحثين الطبيين يقومون بتقييم عقارات ضد المرض وسوف يتم الإعلان عن نتائجها في المستقبل.

وواصل "إننا نخوض حربا تاريخية ضد الفيروس، لكنها لن تطول، وسنطلق القوة الكاملة لهزيمته" مطالبا من مواطنيه البقاء في منازلهم.

وأثنى نائب الرئيس مايك بنس بدوره خلال المؤتمر باتباع الأمريكيين للإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة سوف تعبر هذه الأزمة.

وأفاد نائب الرئيس بنس أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تسرع من اختبارات إيجاد لقاح ضد الفيروس.

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