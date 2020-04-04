السعودية اليوم / بوركينا فاسو تسجل 14 حالة جديدة بفيروس كورونا



واغادوغو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وأكدت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أنها سجلت 47 حالة شفاء منذ بداية انتشار الفيروس داخل البلاد.

وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت أمس عن تسجيل 21 إصابة جديدة ووفاة شخصين.

// انتهى //

03:44ت م

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واغادوغو 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في بوركينا فاسو اليوم، إلى 302 بعد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة.وأكدت وزارة الصحة في بوركينا فاسو أنها سجلت 47 حالة شفاء منذ بداية انتشار الفيروس داخل البلاد.وكانت بوركينا فاسو قد أعلنت أمس عن تسجيل 21 إصابة جديدة ووفاة شخصين.// انتهى //03:44ت م0210

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