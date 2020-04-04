السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في السنغال إلى 187 مصابا



دكار 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

سجلت السنغال اليوم، 12 حالة مؤكدة جديدة من فيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا أمس، وهي للرئيس السابق لنادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.

// انتهى //

03:29ت م

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دكار 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسسجلت السنغال اليوم، 12 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا ، 7 حالات منها وافدة من دولة أفريقية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 187 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة العامة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا أمس، وهي للرئيس السابق لنادي مرسيليا الفرنسي باب ضيوف.// انتهى //03:29ت م0209

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