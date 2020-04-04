السعودية اليوم / إنقاذ 250 مهاجرا شمال النيجر على الحدود الليبية



نيامي 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 أبريل 2020 م واس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا، قرب منطقة مداما شمال النيجر المحاذية للحدود مع ليبيا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها اليوم: "إنها وفرت الغذاء والماء للمهاجرين الذين ينحدرون في غالبيتهم من نيجيريا وغانا وبوركينافاسو".

وأضافت المنظمة أن المهاجرين سيتم وضعهم في الحجرِ لأسبوعين في إطارِ تدابيرِ الوقاية من فيروس

// انتهى //

03:10ت م

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نيامي 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 أبريل 2020 م واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن إنقاذ أكثر من 250 مهاجرا، قرب منطقة مداما شمال النيجر المحاذية للحدود مع ليبيا.وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها اليوم: "إنها وفرت الغذاء والماء للمهاجرين الذين ينحدرون في غالبيتهم من نيجيريا وغانا وبوركينافاسو".وأضافت المنظمة أن المهاجرين سيتم وضعهم في الحجرِ لأسبوعين في إطارِ تدابيرِ الوقاية من فيروس كورونا ، معربة عن قلقها من العدد الكبير للاجئين اللذين يتابعون الوصول إلى ليبيا وذلك بالرغم من الحجرِ المفروضِ لمكافحة تفشي فيروس كورونا.// انتهى //03:10ت م0208

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