السعودية اليوم / ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكونغو إلى 41 مصابا



برازفيل 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واس

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو اليوم، أن الكونغو سجلت 19 حالة مؤكدة جديدة من فيروس

وكانت الكونغو قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة رئيسها السابق جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب

// انتهى //

03:02ت م

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برازفيل 10 شعبان 1441 هـ الموافق 03 إبريل 2020 م واسأعلنت وزيرة الصحة والسكان الكونغولية جاكلين ليديا ميكولو اليوم، أن الكونغو سجلت 19 حالة مؤكدة جديدة من فيروس كورونا ، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـالوباء إلى 41 مصابا.وكانت الكونغو قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة رئيسها السابق جاك يواكيم يومبي أوبانغو، بسبب فيروس كورونا المستجد ، وذلك إثر تدهور حالته الصحية عن عمر يناهز 81 عامًا.// انتهى //03:02ت م0207

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