السعودية اليوم / الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الوجه تطلق مبادرة (إحسان) و (خلك باليت دوائك بين ايديك)



الوجه 10 شعبان 1441 ه الموافق 03 آبريل 2020 م واس

‏أطلقت الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى محافظة الوجه مبادرة (إحسان)، المعنية بالاطمئنان على المرضى عبر وسيلة الاتصال بهم وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، وحضور الإخصائيين الى المنازل للحالات المرضية التي تستدعي حضورهم.

‏وأوضحت صحة تبوك أن فريق الرعاية الصحية المنزلية وبالتنسيق مع المدير الطبي على أتم الاستعداد لزيارة المرضى في منازلهم للحالات التي تستدعي زياة الاخصائي لهم.

‏واطلقت المستشفى بالتعاون مع مركز صحي النهضة مبادرة "خلك بالبيت.. دوائك بين ايديك"، المشتملة على إيصال الأدوية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى منازلهم عبر إرسال رسالة عن طريق تطبيق (واتس آب) موضحاً فيها الاسم والسجل المدني ورقم الملف الطبي ورقم التواصل، على أن يكون صرف الدواء وإيصاله في غير أوقات منع التجول.

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