وزير الطاقة يرد على تصريحات نظيره الروسي بشأن «أوبك+»

• ما ورد غير صحيح ومنافياً للحقيقة جملة وتفصيلاً

• سياسة المملكة البترولية تقضي بالعمل على توازن الأسواق

• المملكة بذلت جهوداً كبيرة للحد من وجود فائض

• المملكة أحد المستثمرين الرئيسين في قطاع الطاقة بأمريكا

• المملكة تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية

نفى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ما ورد في تصريح وزير الطاقة الروسي، أمس الجمعة، الذي جاء فيه رفض المملكة تمديد اتفاق أوبك+ وانسحابها منه، إلى جانب خطواتها الأخرى أثرت سلباً على السوق البترولية.

وأكد سموه، بأن ما ورد غير صحيح ومنافياً للحقيقة جملة وتفصيلاً، مؤكداً سموه سياسة المملكة البترولية التي تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلا أن هذا الطرح وهو ما اقترحته المملكة ووافقت عليه 22 دولة، لم يلقَ - وبكل أسف - قبولاً لدى الجانب الروسي، وترتب علية عدم الاتفاق.