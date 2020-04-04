شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمراقبة إغلاق دورات المياه بمحطات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية الظهران حملات للتأكيد على إغلاق دورات المياه بمحطات الوقود على الطرق السريعة. ويأتي ذلك استمرارًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة التي تتخذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد يُذكر أن بلدية الظهران قد كثفت حملات التعقيم في نطاق واسع؛ للحد من انتشار الفيروس في حي جوهرة الدوحة، وذلك ضمن مبادرة القطاع البلدي.

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