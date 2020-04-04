شكرا لقرائتكم خبر عن 336 جولة للتأكد من توافر المنتجات الزراعية بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير عام الفرع م. عامر المطيري، إنه تم فسح أكثر من 40 ألف طن واردات من الخضار والفواكه عن طريق المحاجر الحيوانية والنباتية التابعة للفرع، إضافة إلى أكثر من 2700 رأس من الأغنام، كما تجري متابعة دقيقة لإجراءات الأمن الحيوي للمشاريع الحيوانية حيث تم حتى الآن إنتاج أكثر من 2.5 مليون دجاجة وأكثر من 42 مليون بيضة، وأكثر من 33.6 مليون لتر حليب وأكثر من 1.3 مليون طن من الأسماك بالمشاريع الحيوانية بالمنطقة.
من جانب آخر، أوضح المطيري أن الفرع يقوم بدعم المزارعين من خلال تسهيل وتذليل الصعوبات التي تواجههم عن طريق التواصل المباشر بموظفي الفرع أو موظفي الجهات التابعة له، أو عن طريق التطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تتيحها الوزارة مثل منصة «مرشدك الزراعي» التي يمكن للمزارع التسجيل بها، ويستطيع من خلالها التواصل مع جميع المهندسين والمختصين بالمنطقة، وتقديم الخدمات له سواء عن طريق الاتصال المرئي أو المحادثات والاستفسارات الإلكترونية والإجابة عليها بشكل فوري، إضافة إلى منصة «بلغ» والتي تتيح للمواطنين تقديم البلاغات الخاصة بسوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية مثل الجراد ووقاية المزروعات، بالإضافة إلى منصات إلكترونية خدمية لدعم المزارعين تحت مظلة برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة مثل منصة دعم وتطوير صغار مربي الماشية، وكذلك منصة ريف التي تدعم بعض المحاصيل الزراعية من الخضار والفواكه وتربية نحل العسل.
كانت هذه تفاصيل خبر 336 جولة للتأكد من توافر المنتجات الزراعية بأسواق الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.