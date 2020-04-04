شكرا لقرائتكم خبر عن 336 جولة للتأكد من توافر المنتجات الزراعية بأسواق الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أكثر من 336 جولة في أسواق الخضار والفواكه والأسماك في المنطقة؛ لمراقبة استدامة الأمن الغذائي للمشروعات الزراعية، حيث يتم متابعتها بشكل يومي، إضافة إلى تفقد المشاريع الزراعية المنتجة للاطلاع على كمية المنتجات الزراعية، ومدى توافرها والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه المزارعين، بالإضافة للتأكد من متابعة الإمدادات وتوافرها واستقرار أوضاع الأسواق داخل المنطقة، ومراقبة مدى توافرها ومناسبة أسعارها.

وقال مدير عام الفرع م. عامر المطيري، إنه تم فسح أكثر من 40 ألف طن واردات من الخضار والفواكه عن طريق المحاجر الحيوانية والنباتية التابعة للفرع، إضافة إلى أكثر من 2700 رأس من الأغنام، كما تجري متابعة دقيقة لإجراءات الأمن الحيوي للمشاريع الحيوانية حيث تم حتى الآن إنتاج أكثر من 2.5 مليون دجاجة وأكثر من 42 مليون بيضة، وأكثر من 33.6 مليون لتر حليب وأكثر من 1.3 مليون طن من الأسماك بالمشاريع الحيوانية بالمنطقة.

من جانب آخر، أوضح المطيري أن الفرع يقوم بدعم المزارعين من خلال تسهيل وتذليل الصعوبات التي تواجههم عن طريق التواصل المباشر بموظفي الفرع أو موظفي الجهات التابعة له، أو عن طريق التطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تتيحها الوزارة مثل منصة «مرشدك الزراعي» التي يمكن للمزارع التسجيل بها، ويستطيع من خلالها التواصل مع جميع المهندسين والمختصين بالمنطقة، وتقديم الخدمات له سواء عن طريق الاتصال المرئي أو المحادثات والاستفسارات الإلكترونية والإجابة عليها بشكل فوري، إضافة إلى منصة «بلغ» والتي تتيح للمواطنين تقديم البلاغات الخاصة بسوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية مثل الجراد ووقاية المزروعات، بالإضافة إلى منصات إلكترونية خدمية لدعم المزارعين تحت مظلة برنامج التنمية الزراعية الريفية المستدامة مثل منصة دعم وتطوير صغار مربي الماشية، وكذلك منصة ريف التي تدعم بعض المحاصيل الزراعية من الخضار والفواكه وتربية نحل العسل.