شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء كلي في شوارع القطيف وميادينها والان نبدء بالتفاصيل

امتثل أهالي محافظة القطيف، أمس الجمعة، لقرار وزارة الداخلية بتقديم موعد منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرًا.

وباشرت الجهات المعنية بمنع التجول مهامها في طرقات وميادين وشوارع المحافظة لضمان بدء تطبيق القرار، وتطبيق النظام بحق المخالفين.

ورصدت ”الخليج 365” التزام أهالي المحافظة بقرار تقديم موعد منع التجول، حيث خلت شوارع وميادين المحافظة من السيارات والمارة، كما انعدمت حركة المرور قبل موعد منع التجول بنحو نصف ساعة.

ووصف عدد من أهالي محافظة القطيف قرار منع التجول بأنه قرار صائب، مشددين على توقيته المناسب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أشادوا بالإجراءات التي تقوم بها الجهات الحكومية لمصلحة الجميع.