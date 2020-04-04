شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الدمام يتخلص من 7660 طن نفايات والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري أن البلدية زادت من وتيرة العمل في الأسابيع الماضية، حيث تم تسجيل زيادة في كمية النفايات المنزلية، وذلك تزامنًا مع فترة منع التجول.
وأفاد بأن البلدية استنفرت كافة جهودها، وذلك بمشاركة 1202 عامل نظافة وتخصيص 153 آلية للعمل في 24 حيًا سكنيًا، حيث تم رفع 7660 من النفايات المنزلية، فيما بلغ عدد الأنقاض والمخلفات الصلبة التي تم رفعها أكثر من 2174 مترًا مكعبًا.
وأكد الشمري أن البلدية ماضية في جهودها الاحترازية لأعمال الإصحاح البيئي لما فيه مصلحة وسلامة الجميع.
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