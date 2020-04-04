شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم الدمام والخبر بمليوني لتر في أهم المناطق الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

تستكمل إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الخدمات الصناعية تنفيذ مبادرة في مدينة الدمام ومحافظة الخبر، تتمثل في رش وتعقيم الشوارع والأسواق والمراكز تحت شعار «كلنا مسؤول»، بالتعاون والتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية شرق الدمام والجهات المختصة، حيث تمت أمس متابعة رشّ وتعقيم الأحياء الداخلية في سوق الدمام كاملًا والأماكن الحيوية في المحافظة.

وبلغ إجمالي ما تم رشّه حوالي مليونين وثلاثمائة ألف لتر من المواد المعقمة.

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي للشركة مطلق سليم المطيري أن هذه المبادرة جاءت كمساهمة وطنية في الجهود المبذولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، حيث انطلقت أمس الأول في الدمام، وسبقتها محافظة الخبر، وتم تقديم مليون ومائة وخمسين ألف لتر من كمية المعقمات لتعقيم محافظة الخبر، وتم رشّ ما يقرب من 70% من المحافظة، حيث تم رش وتعقيم قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية، ومدخل الخُبر على امتداد طريق خادم الحرمين الشريفين كاملًا، وشارع الملك عبدالعزيز والخُبر الشمالية، وحيّي الثقبة والجسر.

وأضاف المطيري إن المبادرة انطلقت في مدينة الدمام بنفس الكمية، حيث تم رش وتعقيم كل من المنطقة المركزية في سوق الخضار وداخل الدمام في المناطق الحيوية، وتم التواصل مع أمانة المنطقة الشرقية في التعاون وتسهيل مهمة الرش في المناطق الحيوية، مثل سوق الخضار والسمك، وما حولهما، كما تم تعقيم الأسواق داخل الدمام مساء، وذلك من أجل أن تكون الأسواق نظيفة ومعقمة، منوهًا إلى أن هذه المبادرة هي إحدى الخدمات المجتمعية التي تقوم بها الشركة، وهذا أقل ما يُقدّم للوطن، حيث لدينا معدات وإمكانيات، ففضلنا أن نستخدمها في هذه المبادرة من أجل أن نساهم في خدمة الوطن، وهذا اقل ما يُقدَّم، وتم تركيب مواد عالية الجودة من المعقمات، واستخدامها من خلال المضخات والعربات الإضافية، إضافة إلى مجموعة من الشاحنات، و12 مكينة ضخ عالٍ تعمل على فترتين نهارًا ومساءً مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة حتى نفاد كمية المعقمات، متمنيًا السلامة والصحة للجميع.

يُذكر أن هذه المبادرة تمت بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، والتي تأتي استمرارًا للجهود المبذولة للحد من انتشار جائحة كورونا.