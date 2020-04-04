شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول الأسواق المتنقلة بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وكشفت الأمانة أن بلدية محافظة الخبر قامت بتهيئة موقع على مساحة 10 آلاف متر مربع بحي العليا، ليكون مقرا لسوق الخضار والفواكه وتحقيق المتطلبات والاحتياجات اللازمة للسكان وإيجاد بدائل متعددة أمام السكّان لتوفير احتياجاتهم الغذائية اليومية، وضمن إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم مباشرة العمل بالسوق وبدأ استقبال المتسوقين ابتداء من أمس، حيث سيكون وقت العمل بالسوق يوميا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.
وأبانت أمانة الشرقية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق والأماكن المحيطة به من حيث التعقيم والتطهير والنظافة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية على الباعة والمتسوقين وكافة العاملين داخل السوق، كما تم تخصيص مكتب للبلدية في الموقع للمتابعة والرقابة، ومتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في السوق، فيما تم تخصيص عدد من عمال النظافة للعمل في السوق مع تطبيق الإجراءات التي تتبعها الأمانة في كافة منافذ بيع الاغذية.
وأشارت الأمانة إلى أنه سيتم افتتاح سوقين مؤقتين في غرب وشرق الدمام لتخفيف حدة الازدحام، مبينة أن أسواق الخضار والفواكه المؤقتة تعد رافداً مهماً وتساهم في تلبية متطلبات الحياة العامة، بهدف تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من الخضار والفواكه، وضمن حزمة من الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الأمانة لتنظيم عمل الأسواق وتخفيف حدة الازدحام.
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