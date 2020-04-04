شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تسجل 19 حالة «كورونا» والدمام تحضر بواحدة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن 3 حالات مرتبطة بالسفر من الخارج، والباقي 151 مخالطة لحالات سابقة خاضعة للرقابة الصحية، مؤكدا مجددا على عدم التجمع والخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.
كما كشف أن الحالات التي تماثلت للشفاء أمس 23 حالة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 351، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25 حالة وفاة.
وأوضح أن الصورة لن تكتمل نهائيا في نسبة الوفيات، إلا بعد انتهاء مدة زمنية والمنحنيات الوبائية للفيروس ثم تتضح الصورة، لكن بشكلها الأولي يتضح أن هناك اختلافات بين الدول وهو ناتج لعدة عوامل منها: مستوى الأعمار، والأمراض المزمنة، ومستوى الوعي.
وتوزعت الحالات كالتالي: 34 حالة في المدينة، 13 حالة في الرياض، و30 في جدة، 21 في مكة المكرمة، و17 في تبوك، و9 في بريدة، و6 في القطيف، و4 في الهفوف، و3 في كل من الخبر والرس ونجران، و2 في كل من الخفجي والظهران ومحايل عسير، وحالة واحدة في كل من الدمام ورأس تنورة وخميس مشيط والوجه وضبا.
من جهة أخرى، أطلقت وزارة الصحة بشراكة مجتمعية حملة توعوية تحت شعار «عاذرينكم»، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة «عاذرينكم»، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية، التي أصدرتها الصحة، لتأكيد أهمية التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد «كوفيد- 19» والحد من انتشاره. وتهدف الحملة التي نشرتها «الصحة» عبر إنفوجرافيك على حسابها في تويتر، إلى حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية ومنها فيروس كورونا الجديد.
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