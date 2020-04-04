شكرا لقرائتكم خبر عن سكان الطائف ملتزمون منازلهم والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي ذلك بعد أن أظهرت المؤشرات الصحية الخاصة بحالات كورونا ظهور بعض الحالات النشطة في المدينة حيث بلغ إجمالي الحالات المصابة في الطائف 29 حالة، والحالات النشطة 18 حالة، وهناك 11 حالة تماثلت للشفاء بحسب أحدث إحصائية لفيروس كورونا في المملكة.
في حين التزم سكان مدينة الطائف بعدم التجول مع صدور القرار بتقليص فترة التجوال لتبدو شوارع الطائف خالية قبل الساعة 3 ظهرا كدليل لوعي سكانها بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا.
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