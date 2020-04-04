شكرا لقرائتكم خبر عن سكان الطائف ملتزمون منازلهم والان نبدء بالتفاصيل

بعد قرار تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الطائف من 3 عصرا اعتبارا من أمس، بدأت الجهات الأمنية في المحافظة تطبيق الإجراءات الوقائية الإضافية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ضوء التوصيات الصحية الخاصة بتمديد منع التجول على نطاق مدينة الطائف لضمان تقليل ساعات التجول والتزام سكان المحافظة بالتقيد بالبقاء في المنازل حتى انتهاء فترة منع التجول حفاظا على سلامة السكان.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت المؤشرات الصحية الخاصة بحالات كورونا ظهور بعض الحالات النشطة في المدينة حيث بلغ إجمالي الحالات المصابة في الطائف 29 حالة، والحالات النشطة 18 حالة، وهناك 11 حالة تماثلت للشفاء بحسب أحدث إحصائية لفيروس كورونا في المملكة.

في حين التزم سكان مدينة الطائف بعدم التجول مع صدور القرار بتقليص فترة التجوال لتبدو شوارع الطائف خالية قبل الساعة 3 ظهرا كدليل لوعي سكانها بضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية من فيروس كورونا.