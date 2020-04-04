شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 متطوع يخضعون للتدريب على مكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل

بدأت إدارة التجمّع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بتدريب أكثر من 4500 متطوع ومتطوعة في عدد من التخصصات الطبية، وفق اشتراطات صحية محددة في هذا الخصوص، وذلك للتأكد من اجتياز المتطوع المعايير المطلوبة للتطوع، ويتم التدريب حول طرق مكافحة العدوى، والحد من انتشار فيروس كورونا

وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن المتطوعين في هذا البرنامج من الكوادر الصحية في السنة الرابعة بمختلف التخصصات الطبية أو سنة الامتياز.

وبيَّنت إدارة التجمع أن عملية اختيار المتطوعين تمت عبر التطوع المؤسسي من خلال 4 جهات تمثلت في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، وجمعية السلام للإغاثة والطوارئ، ومكتب هداية التوعوي للدعوة والإرشاد للجاليات، إضافة إلى الأكاديمية الطبية الافتراضية التي تُخضِع المتطوعين للتدريب.