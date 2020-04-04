شكرا لقرائتكم خبر عن 4500 متطوع يخضعون للتدريب على مكافحة العدوى والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية أن المتطوعين في هذا البرنامج من الكوادر الصحية في السنة الرابعة بمختلف التخصصات الطبية أو سنة الامتياز.
وبيَّنت إدارة التجمع أن عملية اختيار المتطوعين تمت عبر التطوع المؤسسي من خلال 4 جهات تمثلت في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية، وجمعية السلام للإغاثة والطوارئ، ومكتب هداية التوعوي للدعوة والإرشاد للجاليات، إضافة إلى الأكاديمية الطبية الافتراضية التي تُخضِع المتطوعين للتدريب.
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