شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام.. 16 ساعة خالية من حركة التجول والان نبدء بالتفاصيل

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وفي إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا ، وتحقيقًا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي القطيف والطائف إلى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة 10/‏ 8/‏ 1441هـ الموافق 3 أبريل 2020م وحتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.

وتؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها، أن هذا الإجراء يُعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

من جهة أخرى أكد مصدر أمني أن منع التجول يشمل في الدمام: من طريق الإمام محمد عبدالوهاب الفاصل بين مدينتي الدمام والظهران مرورًا بطريق الأمير متعب بن عبدالعزيز وحتى نقطة التقائه بطريق الميناء بدوار قصر الخليج، ومن ذات الطريق باتجاه الميناء شرقًا، وحتى نقطة التقائه بطريق الملك فهد «الكباري»، ومن ثم باتجاه الخبر جنوبًا وحتى نقطة التقائه بطريق الملك سعود «القشلة»، ومن ثم باتجاه حي النورس شرقًا مرورًا بمعهد الدراسات البحرية حتى نهاية الحي، وأضاف المصدر: إن أحياء الفاخرية وهجر والشعلة والسمحانية وحي الصفا والفنار «خارج حدود الدمام».

وأشار المصدر إلى أنه في القطيف يشمل القرار محافظة القطيف المحددة سابقًا بقرار تعليق الدخول والخروج.