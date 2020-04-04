شكرا لقرائتكم خبر عن الظهران.. جولات رقابية لمتابعة تغليف الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

كثّفت بلدية الظهران الجولات الرقابية على محلات بيع الخضراوات والفواكة للتأكد من التزامهم بالتغليف الحراري بطريقة آمنة، وذلك قبل تسليمها للمستهلك. وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد وجّهت البلديات والجهات المعنية بإلزام محلات بيع الورقيات والخضار والفواكه، وملاك المطاعم والبوفيهات بإحكام غلق السلع والطلبات بطريقة آمنة وتغليفها بجهاز التغليف الحراري قبل تسليمها للمستهلك. وأوضح أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير أن الهدف من القرار ضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن القرارات التي تصدرها أمانة المنطقة الشرقية لسلامة المواطنين والمقيمين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما يأتي أيضًا استمرارًا لجهودها في تعزيز الإجراءات الاحترازية على كافة الأسواق والمحال الغذائية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للمتسوقين.

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