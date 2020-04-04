شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «التقط العلم» لطلاب الجامعات والان نبدء بالتفاصيل
وفتح الاتحاد باب التسجيل في مسابقة «التقط العلم» بدءًا من أول أمس الخميس، ويستمر حتى منتصف ليل الخميس المقبل، على أن تجري فعاليات وتحديات المسابقة خلال يومي السبت والأحد «11 و12 أبريل الجاري» ولمدة 24 ساعة متواصلة. وستجري تحديات المسابقة في أجواء افتراضية من داخل المنازل، وستكون على شقين اثنين، تنافس فردي أو عبر منافسات جماعية من خلال تشكيل فرق تتراوح أعدادها ما بين 3 إلى 5 مشاركين لضمان تطبيق ما تعلموه من مهارات وصقلها في مجال الأمن السيبراني.
ويتنافس الطلبة من خلال هذه المسابقة على شكل فرق يضم كل واحد منها 3 - 5 متسابقين، لمواجهة تحديات: التشفير، واختراق الويب، والهندسة العكسية، والتحقيق الجنائي الرقمي، والبرمجة، فيما تبلغ قيمة الجوائز 100 ألف ريال.
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