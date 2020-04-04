شكرا لقرائتكم خبر عن 31 برنامجا تدريبيا بتعليم الجوف والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي التدريب التربوي والابتعاث للبنين والبنات 31 برنامجا تدريبيا عن بُعد، سعيًا لتمكين شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من التطوير المهني في هذه الفترة التي أتيحت فيها منصات التعلم عن بُعد. ودعا مدير عام التعليم بالمنطقة د. سعيد الغامدي المعلمين والمعلمات إلى ضرورة الالتحاق بهذه البرامج، والسعي للتطوير المهني من خلالها، بعد أن تم توظيف التقنيات الحديثة عبر بيئة إلكترونية متكاملة في عمليات التدريب لتحقيق الهدف في رفع الكفاءة، وسد الاحتياج وتعزيز التعلم. من جانبه أوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث -بنين- محمد الصلهام، أن مدة البرامج المدرجة أسبوعان، متجددة حسب الحاجة، بالشراكة مع جامعة الجوف من خلال التزويد بعدد من المدربين، ويمكن التسجيل عبر برنامج «المنجز» الذي توفر فيه عمليات التقييم وطباعة الشهادة حرصًا على توفير الوقت والجهد.

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