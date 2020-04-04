شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الدواء والتطعيم للبيوت في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

تنفذ صحة الباحة عدداً من المبادرات النوعية ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وتضمنت المبادرات مبادرة إيصال العلاج لمنازل المستفيدين من أصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الوصفات الدورية لتجنيبهم الحضور للمستشفيات، كما طبقت المراكز الصحية التابعة للصحة العامة في المنطقة نفس المبادرة بإيصال العلاج لمنازل المستفيدين من أصحاب الأمراض المزمنة. وجرت جدولة المواعيد في العيادات التي جرى إغلاقها خلال هذه الفترة، حيث قامت إدارات تجربة المريض في المستشفيات بنشر أرقام خاصة للتواصل بين المريض والمستشفيات، بينما جرى تنفيذ مبادرة تقديم خدمة تطعيمات الأطفال في المنازل، حيث بدأت المراكز الصحية في المنطقة بالتواصل مع ذوي الأطفال المتأخرين والمتخلفين عن مواعيد التطعيم لأطفالهم بهدف إيصال فرق للتطعيم في المنازل. وقدمت صحة الباحة مبادرات توعوية واستقصائية لجميع الشرائح شملت مبادرة حصر العمالة وإسكاناتهم وتوعيتهم عبر مرشدين صحيين بلغاتهم، وكذلك توزيع الإرشادات التوعوية في المنافذ البرية وتقديم التوعية والإرشاد لمرتادي مراكز التسوق الغذائي من خلال فرق تطوعية.

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