شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة العربية تشارك بالجامبوري العالمي والان نبدء بالتفاصيل

يشارك الإقليم الكشفي العربي في النسخة الخاصة من الجامبوري الكشفي العالمي على الإنترنت «جوتي». وينتظر أن تكون تلك النسخة الاستثنائية أكبر ملتقى رقمي فيه إمكانية تواصل الكشافة حول العالم في الظروف الراهنة مع بعضهم ومع الآخرين، وكسب مهارات جديدة والعناية بأنفسهم وبغيرهم، وبناء صداقات جديدة في هذه الفترة الصعبة، بالإضافة إلى تعزيز العمل الجماعي والتفاعل بين الثقافات وتعزيز المشاركة الاجتماعية الآمنة والرفاهية.

وأوضح مدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي، أن تلك النسخة الخاصة هي نسخة من الجامبوري العالمي جوتا جوتي، والمقرر عقده في أكتوبر القادم، حيث أقرت المنظمة الكشفية العالمية تلك النسخة نظرًا للظروف الطارئة، إذ يمكن لكشافي العالم من خلال تلك النسخة نشر ثقافة البقاء في المنازل، والتعرف على تدابير السلامة والمزيد من الثقافة حول الصحة، وممارسة المرح وكسب أصدقاء جدد من مختلف دول العالم.

وأفاد مدير الإقليم أن المشاركة تتضمن الالتحاق بغرف الدردشة التي تدعمها شبكة scoutlink، وستكون الفرصة متاحة للمشاركين للاطلاع على حفل الافتتاح مباشرة، وكذا دروس الصحة وعروض المواهب، وذلك من خلال موقع الجامبوري على الإنترنت، أو صفحة الكشافة العالمية على «فيس بوك»، ويمكن المتابعة عبر راديو جوتي على الإنترنت.