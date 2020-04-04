شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة العربية تشارك بالجامبوري العالمي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير الإقليم الكشفي العربي عمرو حمدي، أن تلك النسخة الخاصة هي نسخة من الجامبوري العالمي جوتا جوتي، والمقرر عقده في أكتوبر القادم، حيث أقرت المنظمة الكشفية العالمية تلك النسخة نظرًا للظروف الطارئة، إذ يمكن لكشافي العالم من خلال تلك النسخة نشر ثقافة البقاء في المنازل، والتعرف على تدابير السلامة والمزيد من الثقافة حول الصحة، وممارسة المرح وكسب أصدقاء جدد من مختلف دول العالم.
وأفاد مدير الإقليم أن المشاركة تتضمن الالتحاق بغرف الدردشة التي تدعمها شبكة scoutlink، وستكون الفرصة متاحة للمشاركين للاطلاع على حفل الافتتاح مباشرة، وكذا دروس الصحة وعروض المواهب، وذلك من خلال موقع الجامبوري على الإنترنت، أو صفحة الكشافة العالمية على «فيس بوك»، ويمكن المتابعة عبر راديو جوتي على الإنترنت.
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