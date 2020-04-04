نائب أمير الشرقية: أمر خادم الحرمين يجسد حرص الأب على أبنائه

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وقال سموه: «دائمًا ما يؤكد سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله- على أهمية الإنسان في أولويات التنمية، ودوره الهام في بناء الأوطان، والأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص المتأثرين بتداعيات انتشار جائحة كورونا، يؤكد معاملته - رعاه الله- لأبنائه المواطنين والمقيمين بشعور الأب الذي يراعي كل متطلباتهم، ويؤكد أن الدولة تنظر وتراعي كل الحالات المتأثرة بإجراءات حماية الأمن الصحي للمواطن والمقيم، وهي بذلك تبرهن أن حقوق الإنسان والاهتمام به أفعال تسبق الأقوال، واستشراف يدرك كل الجوانب».
مختتمًا سموه بدعاء المولى «عز وجل» أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يحفظ المملكة وشعبها والمقيمين فيها من شر هذه الجائحة، وأن يهيئ أسباب زوالها وانحسارها.
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