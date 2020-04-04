شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: أمر خادم الحرمين يجسد حرص الأب على أبنائه والان نبدء بالتفاصيل

‏ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله»، بأن تتحمّل الحكومة من خلال نظام «ساند» 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، للمنشآت المتأثرة بتداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، عبر آلية الدعم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال على أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها، وفق الأمر الملكي الكريم، فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال «السعوديين وغير السعوديين» غير المشمولين بهذا التعويض.

وقال سموه: «دائمًا ما يؤكد سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله- على أهمية الإنسان في أولويات التنمية، ودوره الهام في بناء الأوطان، والأمر الملكي الكريم من سيدي خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بدعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص المتأثرين بتداعيات انتشار جائحة كورونا، يؤكد معاملته - رعاه الله- لأبنائه المواطنين والمقيمين بشعور الأب الذي يراعي كل متطلباتهم، ويؤكد أن الدولة تنظر وتراعي كل الحالات المتأثرة بإجراءات حماية الأمن الصحي للمواطن والمقيم، وهي بذلك تبرهن أن حقوق الإنسان والاهتمام به أفعال تسبق الأقوال، واستشراف يدرك كل الجوانب».

مختتمًا سموه بدعاء المولى «عز وجل» أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وأن يحفظ المملكة وشعبها والمقيمين فيها من شر هذه الجائحة، وأن يهيئ أسباب زوالها وانحسارها.