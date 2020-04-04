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تدخل فريق التوعية بصحة جازان، لإنقاذ المصابين في حادث اصطدام ثلاث مركبات تقل عدداً من المرابطين بالحد الجنوبي، على طريق المعطن - المروة بمحافظة الحُرّث، والذي تسبب في وقوع عددٍ من الإصابات.
وفي التفاصيل، بينما كان فريق التوعية عائداً بعد انتهاء برنامج التوعية المخصص لمركز شرطة الخشل، تصادف مرور الفريق مع وقت وقوع حادث مروري لثلاث مركبات، حيث شرع الفريق على الفور بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الثلاثة، وتضميد الكسور وإيقاف النزيف لهم، ووضعهم تحت الإفاقة إلى حين وصول فرقة الهلال الأحمر والدفاع المدني، ليتم نقل المصابين إلى المستشفى.
جازان صحة جازان حادث تصادم
فريق التوعية بصحة جازان يتدخل لإنقاذ مصابي حادث مروري مفاجئمحمد المواسي الخليج 365 2020-04-04
تدخل فريق التوعية بصحة جازان، لإنقاذ المصابين في حادث اصطدام ثلاث مركبات تقل عدداً من المرابطين بالحد الجنوبي، على طريق المعطن - المروة بمحافظة الحُرّث، والذي تسبب في وقوع عددٍ من الإصابات.
وفي التفاصيل، بينما كان فريق التوعية عائداً بعد انتهاء برنامج التوعية المخصص لمركز شرطة الخشل، تصادف مرور الفريق مع وقت وقوع حادث مروري لثلاث مركبات، حيث شرع الفريق على الفور بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الثلاثة، وتضميد الكسور وإيقاف النزيف لهم، ووضعهم تحت الإفاقة إلى حين وصول فرقة الهلال الأحمر والدفاع المدني، ليتم نقل المصابين إلى المستشفى.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:11 AM
تصادف مروره مع وقت اصطدام 3 مركبات تقل مرابطين بالحد الجنوبي
تدخل فريق التوعية بصحة جازان، لإنقاذ المصابين في حادث اصطدام ثلاث مركبات تقل عدداً من المرابطين بالحد الجنوبي، على طريق المعطن - المروة بمحافظة الحُرّث، والذي تسبب في وقوع عددٍ من الإصابات.
وفي التفاصيل، بينما كان فريق التوعية عائداً بعد انتهاء برنامج التوعية المخصص لمركز شرطة الخشل، تصادف مرور الفريق مع وقت وقوع حادث مروري لثلاث مركبات، حيث شرع الفريق على الفور بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الثلاثة، وتضميد الكسور وإيقاف النزيف لهم، ووضعهم تحت الإفاقة إلى حين وصول فرقة الهلال الأحمر والدفاع المدني، ليتم نقل المصابين إلى المستشفى.
، فريق التوعية بصحة جازان يتدخل لإنقاذ مصابي حادث مروري مفاجئ ،
المصدر : الخليج 365
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