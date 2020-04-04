محمد بن مسعود - الدمام - نفَّذها مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة بادر مجلس المسؤولية الاجتماعية بحفر الباطن (الفاء) بتوزيع 250 وجبة خفيفة في أماكن مختلفة بالمحافظة على القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ منع التجول للقطاعات (الشرطة والمرور وقوات الطوارئ والجيش). وسيستمر التوزيع حتى نهاية فترة منع التجوُّل. يأتي هذا انطلاقًا من الشعور بالامتنان والفخر برجال الأمن القائمين على تطبيق قرار منع التجوُّل. وقدم رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) شكره لمحافظ حفر الباطن على هذه المبادرة، وأكد أنها إحدى المساهمات الاجتماعية التي يقدمها رجال الأعمال بالمحافظة. فيروس فيروس كورونا الجديد منع التجول توزيع 250 وجبة خلال منع التجوُّل للقطاعات الأمنية بحفر الباطن صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-04 بادر مجلس المسؤولية الاجتماعية بحفر الباطن (الفاء) بتوزيع 250 وجبة خفيفة في أماكن مختلفة بالمحافظة على القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ منع التجول للقطاعات (الشرطة والمرور وقوات الطوارئ والجيش). وسيستمر التوزيع حتى نهاية فترة منع التجوُّل. Advertisements يأتي هذا انطلاقًا من الشعور بالامتنان والفخر برجال الأمن القائمين على تطبيق قرار منع التجوُّل. وقدم رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) شكره لمحافظ حفر الباطن على هذه المبادرة، وأكد أنها إحدى المساهمات الاجتماعية التي يقدمها رجال الأعمال بالمحافظة. 04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 01:11 AM نفَّذها مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة نفَّذها مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمحافظة بادر مجلس المسؤولية الاجتماعية بحفر الباطن (الفاء) بتوزيع 250 وجبة خفيفة في أماكن مختلفة بالمحافظة على القطاعات الأمنية المشاركة في تنفيذ منع التجول للقطاعات (الشرطة والمرور وقوات الطوارئ والجيش). وسيستمر التوزيع حتى نهاية فترة منع التجوُّل. يأتي هذا انطلاقًا من الشعور بالامتنان والفخر برجال الأمن القائمين على تطبيق قرار منع التجوُّل. وقدم رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية (الفاء) شكره لمحافظ حفر الباطن على هذه المبادرة، وأكد أنها إحدى المساهمات الاجتماعية التي يقدمها رجال الأعمال بالمحافظة. ، توزيع 250 وجبة خلال منع التجوُّل للقطاعات الأمنية بحفر الباطن ،

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