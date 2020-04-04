شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في شكوى التنمر على مريض معاق بمستشفى الباحة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

وجهت صحة الباحة بفتح التحقيق في شكوى مريض من ذوي الإعاقة من تنمُّر التمريض، موضحة أنها تعمل على نقل المريض في أسرع وقت من مستشفى الملك فهد بالباحة لمستشفى آخر.

وباشرت الشؤون الصحية بالباحة التحقُّق من حالة المريض، ومتابعة مستوى الخدمة المقدَّمة، وسيتم الرفع لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، بالنتائج بشكل عاجل.

وأكدت صحة الباحة أن خدمة المريض وصحته أول اهتماماتها؛ ومن هذا المنطلق نعمل على نقل المريض في أسرع وقت من مستشفى الملك فهد بالباحة لمستشفى آخر؛ كون المستشفى أحد المستشفيات المخصصة وزاريًّا لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا.