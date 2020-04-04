شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طرق مكة تشهد التزام المواطنين والمقيمين بمنع التجول على مدى 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

رصد مقطع فيديو طرق العاصمة المقدسة التي شهدت التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق قرار منع التجول على مدى 24 ساعة.

وبدا في المقطع طرق مكة المكرمة خالية تماما من المواطنين والمقيمين، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة مؤخرا.

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وكانت السلطات قررت منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مدار 24 ساعة يوميا اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.