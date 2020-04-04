شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السلمي يوضح حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الشيخ عبدالله السلمي أستاذ للفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها. أوضح الشيخ عبدالله السلمي أستاذ للفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها. قال السلمي خلال حواره في برنامج " يستفتونك ":" تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها يجوز شرعا ". واستدل السلمي على جواز تقديم زكاة المال قبل وقتها بالقاعدة الشرعية فإذا وجد السبب وهو النصاب والشرط وهو كمال الحول فبالتالي تجوز الزكاة قبل وقتها، مشددا:" لا ينبغي أن تقدم الزكاة أكثر من سنتين ".

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