شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تركي آل الشيخ يظهر عليه آثار المرض من جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

خرج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الجمعة، في صورة جديدة له على تطبيق "إنستجرام".

وظهر آل الشيخ في الصورة التي نشرها أثناء تواجده في منزله، بلحية طويلة جالساً على كرسي ومرتديًا تيشيرت أسود.

وكان آل الشيخ قد أجرى عملية جراحية ناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر فبراير الماضي، ليعود بعدها إلى الرياض لقضاء فترة النقاهة، وحتى يتماثل الشفاء التام.